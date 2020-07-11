كبير مفاوضي حركة مناوي: نتوقع تجاوز القضايا الخلافية خلال يومين

التاريخ: 11-يوليو-2020
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توقع كبير مفاوضي حركة مناوي محمد بشير أبو نمو، أن يتم تجاوز القضايا المختلف حولها خلال اليومين المقبلين، وأضاف بأن القضايا المختلف حولها يجب ألا تكون معوقاً للسلام.
وأكد خلال حديثه في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن هنالك قضايا عادلة، حملوا من أجلها السلاح، وتم التفاوض حولها على مدى (9) أشهر في جوبا، وليس همهم الحصول على مناصب، ونوه إلى أن الخلاف داخل الجبهة الثورية لم يؤثر على مسار التفاوض، وأن بند الترتيبات الأمنية سيحسم في جوبا قبيل التوقيع.
وشدد أبو نمو بحسب صحيفة الصيحة، على أن عبد الواحد محمد نور مكون مهم في قوى النضال وتوقع إنضمامه لمسيرة السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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