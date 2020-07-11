كمال عمر : سيلازم الفشل الحكومة الجديدة إن لم تعدل “الوثيقة الدستورية”

قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عبد السلام ،إن الازمة الراهنة ، لن تحل في غياب “تعديل الوثيقة الدستورية” التي تتحدث عن مهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير .

Advertisements

واعتبر كمال عمر في مداخلة له على مجموعة المركز الصحفي “بالوتساب” امس ، إن هذا النص يغير من طبيعة الوثيقة الدستورية ويجعل منها وثيقة سياسية. وأضاف بحسب صحيفة السوداني :” نحتاج لتغيير اشمل في الوثيقة لتضمن وتحصن قضايا الشعب في الاقتصاد والحريات والعدالة ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بالوعي الدستوري والسياسي وسيظل الفشل ملازما للحكومة الجديدة اذا لم تتغير الوثيقة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)