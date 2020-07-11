التاريخ: 11-يوليو-2020
0 مشاهدة
أكد مكتب أطباء السودان الموحد أن غياب وزير الصحة المقال د.أكرم علي التوم تسبب في فشل كبير في إدارة أزمة وباء الكورونا لجهة أنّ القرارات لا تحتمل التأخير. ونوه إلى أن اللجنة العليا لمواجهة الكورونا عقدت عدة اجتماعات في غياب الوزير.
ونقل مصدر عن بيان لمكتب الاطباء ، امس ، عزا خلاله إغلاق المستشفيات إلى تصفية حسابات أيدولوجية لا دخل للمواطن فيها مما أدى إلى حدوث مئات الوفيات وكثير منها على أبواب المستشفيات. ونوه إلى غياب المعالج والطبيب عن المستشفيات مما أدى إلى تنقل المرضى بين المستشفيات التي أغلقها الوزير المقال .
ووصف البيان بحسب صحيفة السوداني، وصف الوزير الجديد الذي تم اختياره بديلا لأكرم بأنه من ذوي الكفاءة والجدارة ، وأشار مكتب الأطباء الموحد إلى فشل الوزير المقال في إدارة أزمة الدواء.
وقال البيان “لو لا تدارك رئيس الوزراء الانتقالي الموقف وإقالة الوزير أكرم علي التوم من منصبه لخشينا أن تفكّك رأسماليتنا الوطنية في قطاع الدواء مصانعها وتنقلها لدول الجوار”.
ونعت البيان فترة أكرم بأنها انعدمت فيها الكفاءة وغابت فيها القيادة بسبب الحضور اليومي المتأخر للوزير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الأطباء الموحد: إغلاق المستشفيات خلال فترة اكرم لتصفية حسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.