إعلام: جونسون سيدعو إلى عودة الموظفين إلى مكاتبهم لإنقاذ الاقتصاد البريطاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو الموظفين يوم الاثنين إلى العودة إلى مكاتبهم للمساعدة في إنقاذ اقتصاد البلاد.

وقالت الصحيفة إن جونسون سيحث أصحاب الأعمال، في أحدث إفاداته عن استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، على إعادة الموظفين إلى مواقع العمل إذا كانت آمنة.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، يوم الجمعة، عن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 85 في إحصائية يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44650 حالة.

وبريطانيا هي الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

سبوتنيك