السلطات الإثيوبية تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني الذي أشعل البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس الجمعة اعتقال شخصين مشتبها بهما في قتل المغني هاشالو هونديسا، في حادث أشعل احتجاجات قتل فيها 166 شخصا الأسبوع الماضي.

وقال المدعي العام، أدانيش أبيبي، في بيان تلفزيوني، إن “الرجل الذي أطلق النار عليه كان يتصرف بأوامر من جماعة جبهة تحرير الأورومو المناهضة للحكومة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعية العامة الإثيوبية، أدانتش أببي، قولها، في بيان تلفزيوني، إن المشتبه بارتكابه جريمة القتل يدعى طلاهون يامي، وكان معه متعاونان، أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه، وهما حاليا في قبضة الشرطة، فيما قال إن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا.

وقال: “ألقينا القبض على من قتله ومن تعاون في القتل… سنواصل فرض سيادة القانون”، مضيفا أن القاتل وأحد معاونيه اعترفا أثناء التحقيق بأنهما تلقيا الأوامر بقتل المغني من قبل جماعة “جبهة تحرير الأورومو” المناهضة للحكومة.

وكان مقتل هاشالو هونديسا، الشهير بغنائه السياسي، قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل 239 شخصا، بحسب التقديرات المختلفة.

واندلعت الاحتجاجات في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا، في حادث وصفه رئيس الوزراء، أبي أحمد بالمأساة، كما تعهد بتقديم الجناة إلى العدالة. واتهم جهات أجنبية ومحلية بالسعي لزعزعة استقرار بلاده وبث الفرقة بين أطياف الشعب، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.