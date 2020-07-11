أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 11 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– رئيس مجلس السيادة يُجيز عدداً من القوانين

– حمدوك: تعديلات القوانين مُستمرة حتى مُعالجة التشوُّهات كافّة في النظم القانونية

– عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور إعتباراً من الأحد ١٢ يوليو

– وزارة الداخلية: تجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج مجاناً حتى الأول من يونيو2021م

– قوى التغيير : سنسمي وزراء جددا وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية

– عرمان : أتيت للخرطوم لاستكمال أركان الثورة وليس للبحث عن وزارة

صحيفة أخبار اليوم:

– اجازةعدد من القوانين تمشياً مع مهام الفترة الانتقالية لبسط العدل

– مجلس إدارة كنانة :معدلات انتاج عاليه برغم كورونا

– أمين الشباب والناطق باسم اتحاد المسيرية : رفضنا قرار التحكيم حول أبيي من قبل في مؤتمر الستيب 2009 ولن نكرر أخطاء لاهاي

– تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و٨ وفيات

– حركة العدل والمساواة السودانية تدعم مطالب فتابرنو و كبكابية و تطالب بتوفير الأمن في دارفور

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صحيفة الوطن:

– هبة محمد علي: الدولة ملتزمة بإعادة كل السودانيين العالقين بالخارج

– تاركو تنقل ٢٥٠٠ من العالقين على طائراتها

– رحلة بالأقدام من مدني للخرطوم لإثنين من شباب المقاومة

– والي سنار يلتقي الكاردينال ويشهد توقيع اتفاقيات إستثمارية ضخمة

صحيفة آخر لحظة:

– البرهان يصادق على قوانين منها حق المرأة إصطحاب أطفالها حال السفر للخارج

– حمدوك يعين مدير عام لوحدة النقل البري

– إزالة التمكين توجه بإيقاف استخراج شهادة البيع للأراضي

– 46 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 8 حالة وفاة

– عرمان : يجب عدم ابعاد التيار الاسلامي المعتدل

– تعديل مواعيد العمل بالبنوك

– توقف العمل بقنصلية السودان بجدة

صحيفة السوداني الدولية:

– سراج النعيم يحكي قصة اختفاءه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير

– الهندي : قحت سبب اخفاق حكومة حمدوك

– ماذا بعد التعديل الوزارى؟

– تاور يشيد بمنظمة (كلنا قيم) الطوعية في ملف العالقين