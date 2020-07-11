التاريخ: 11-يوليو-2020
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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 11 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– رئيس مجلس السيادة يُجيز عدداً من القوانين
– حمدوك: تعديلات القوانين مُستمرة حتى مُعالجة التشوُّهات كافّة في النظم القانونية
– عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور إعتباراً من الأحد ١٢ يوليو
– وزارة الداخلية: تجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج مجاناً حتى الأول من يونيو2021م
– قوى التغيير : سنسمي وزراء جددا وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية
– عرمان : أتيت للخرطوم لاستكمال أركان الثورة وليس للبحث عن وزارة
صحيفة أخبار اليوم:
– اجازةعدد من القوانين تمشياً مع مهام الفترة الانتقالية لبسط العدل
– مجلس إدارة كنانة :معدلات انتاج عاليه برغم كورونا
– أمين الشباب والناطق باسم اتحاد المسيرية : رفضنا قرار التحكيم حول أبيي من قبل في مؤتمر الستيب 2009 ولن نكرر أخطاء لاهاي
– تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و٨ وفيات
– حركة العدل والمساواة السودانية تدعم مطالب فتابرنو و كبكابية و تطالب بتوفير الأمن في دارفور
صحيفة الوطن:
– هبة محمد علي: الدولة ملتزمة بإعادة كل السودانيين العالقين بالخارج
– تاركو تنقل ٢٥٠٠ من العالقين على طائراتها
– رحلة بالأقدام من مدني للخرطوم لإثنين من شباب المقاومة
– والي سنار يلتقي الكاردينال ويشهد توقيع اتفاقيات إستثمارية ضخمة
صحيفة آخر لحظة:
– البرهان يصادق على قوانين منها حق المرأة إصطحاب أطفالها حال السفر للخارج
– حمدوك يعين مدير عام لوحدة النقل البري
– إزالة التمكين توجه بإيقاف استخراج شهادة البيع للأراضي
– 46 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 8 حالة وفاة
– عرمان : يجب عدم ابعاد التيار الاسلامي المعتدل
– تعديل مواعيد العمل بالبنوك
– توقف العمل بقنصلية السودان بجدة
صحيفة السوداني الدولية:
– سراج النعيم يحكي قصة اختفاءه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير
– الهندي : قحت سبب اخفاق حكومة حمدوك
– ماذا بعد التعديل الوزارى؟
– تاور يشيد بمنظمة (كلنا قيم) الطوعية في ملف العالقين
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