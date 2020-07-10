جلسة سُكر “رُباعية” في الإمارات تنتهي بجريمة قتل مروّعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقدم شاب في دبي بدولة الإمارات على قتل صديقه خلال جلسة سُكر جمعتهما مع اثنين آخرين، فيما لم ينتبه ثلاثتهم لوفاة الرجل إلا بعد يومين من وقوع الجريمة.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد أقدم عاطل آسيوي على توجيه لكمات وركلات عشوائية إلى صدر وعنق صديقه قاصداً تخويفه، في حين سقط الأخير على الأرض وظن المتواجدون أنه مغشياً عليه وأكملوا جلستهم ثم غادروا لاحقاً.

وقال شاهد عيان إنه اعتاد من فترة إلى أخرى لقاء صديقه المجني عليه، وتناول المشروبات الكحولية سوياً، لافتاً إلى أنه قابله في يوم الجريمة في حي القوز في دبي وكان برفقتهما المتهم وشخص آخر.

وأوضح الشاهد، أنه توجه لقضاء حاجته وحين عاد لم يجد هاتفه، فسألهم عن مكانه وأجابه المتهم بأن المجني عليه هو الذي أخذه، فأنكر الأخير، وبناء على ذلك حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، فبادر الأول بضرب القتيل في صدره، وسقط الأخير على الأرض، ثم غادر المتهم بعد ذلك، وظل الشاهد برهة من الوقت مع الشخص الآخر، وغادرا، دون أن ينتبهوا جميعاً إلى أن رابعهم مات متأثراً بسبب الاعتداء عليه.

وأشار إلى أنه عاد إلى مكان الواقعة بعد يومين وصدم بأن المجني عليه قد فارق الحياة، وألقت الشرطة القبض عليه لأنه كان متواجداً هناك فشرح لهم ما حدث وساعدهم في القبض على المتهم.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي متأثراً بإصابات في منتصف الصدر والعنق والرأس عازياً ذلك إلى ضرب بالأيدي وركلات بالأرجل.

وحسب تقرير الطب الشرعي، فإن المجني عليه كان تحت تأثير الكحول وقت الحادثة الأمر الذي أثر في قوة شعوره وإدراكه.