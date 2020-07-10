تحويل آيا صوفيا الى مسجد يُصيب مستشار محمد بن زايد بالجنون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبّر مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن جنونه من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل آيا صوفيا من متحفٍ إلى مسجد .

وقال “عبدالخالق” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد”.

وردّ مغرّدون على الحنق الذي أصاب مستشار محمد بن زايد بعد تحويل آيا صوفيا الى مسجد، مؤكدين أنّه شأن تركي داخلي لا يحقّ له التدخل فيه، وذكّروه بالمعابد البوذية واليهودية التي افتتحتها الإمارات مؤخراً على اراضيها.

وألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل “آيا صوفيا” باسطنبول من مسجد إلى متحف.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، قرارا رئاسيا بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وذكرت أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

وأشارت إلى انتقال إدارة “آيا صوفيا” إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية بناء على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية.

ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، القرار الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.

ويعتبر “آيا صوفيا” صرح فني ومعماري موجود في منطقة “السلطان أحمد”، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط “لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا”.