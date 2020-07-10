تربية الخرطوم تؤكد اكتمال الاستعداد لامتحان الاساس

أكدت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اكتمال كافة الاستعدادات لبدء امتحان مرحلة الساس بالولاية يوم الأحد الثاني عشر من يوليو وعبرت الوزارة عن شكرها للجهات التي ساهمت في تعقيم مراكز امتحانات الأساس بالخرطوم

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وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة ابراهيم عمر وفق (سونا) أن مجموعات الصناعات الدفاعية ساهمت بعدد 175 الف كمامة و 35 طلمبة رش و 110 كرتونة معقمات و210 كرتونة مطهرات و شركة دال الهندسية قدمت 33 الف كمامة لعدد 200 مركز منها 80 مركز بمحلية امبدة استهدفت 13 الف تلميذ ومحلية جبل اولياء ل(7) الاف تلميذ وشرق النيل لعدد 13 الف تلميذ بالاضافه إلى مطهرات لعدد 200 مركز ، كما ساهمت كل من منظمة رعاية الطفل والائتلاف السوداني للتعليم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )