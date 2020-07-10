تنسيقية نقابات العاملين بشركة السكر السودانية تنفى الدخول في إضراب

نفت تنسيقية نقابات العاملين بشركة السكر السودانية ما جاء في عدد من الوسائط الاجتماعية وبعض الصحف الإلكترونية حول إعلان العاملين بمصانع السكر السودانية رفضهم للعمل يومي الجمعة والسبت والدخول في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرفهم استحقاقاتهم وسوء اوضاعهم المادية.

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واصدرت التنسيقية بيانا وفق (سونا ) يوضح ان ما ورد عار من الصحة ولايمت للحقيقة بصلة و أشار البيان ان الواقع على الأرض يؤكد ان العاملين يعملون برضاء تام ويواصلون الليل بالنهار بالمزارع والحقول وداخل الورش ومواقع العمل المختلفة استعدادا للموسم المقبل لتحقيق مزيد من الإنتاج .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )