التاريخ: 10-يوليو-2020
0 مشاهدة
بلغت كميات الذهب المعد للصادر أكثر من (4) أطنان وسط توقعات بالزيادة.
وأعلن الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، عن إقبال كبير من شركات صادر الذهب لعمليات الصادر بكميات تفوق التوقعات.
وعزا الهلالي في تصريح صحافي وفق صحيفة السوداني ذلك للسياسات الجديدة والتي وصفها بالمرنة لصادر الذهب، إلى جانب تفعيل نظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة وتوقع المزيد من صادرات الذهب في الأسبوع المقبل وقال سيكون لها الأثر الكبير في انخفاض أسعارالصرف، بعد وصول حصائل صادر الذهب بالإضافة للصادرات الأخرى وتحويلات المغتربين، مشيراً إلى انعكاس ذلك إيجاباً على أسعار السلع وتسهيل( معاش الناس).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر أقبال الشركات على تصدير الذهب يفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.