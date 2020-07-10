الصحة : لائحة لحماية النظام الصحي المحلي

فرغت وزارة الصحة الخرطوم من وضع لائحة لحماية النظام الصحي المحلي تهدف لضبط العمل داخل المحليات وإدراج الخدمات الصحية والتعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية في قالب واحد مع السيطرة على الدواء وتأمين التأمين الصحي والإشراف والمتابعة والتقييم لإدارة الطب العلاجي.

ووافقت الوزارة على مقترح هيكلة صحة البيئة كإدارة عامة فضلاً عن التأكيد على مهام واختصاصات وزارة الصحة والوثيقة الدستورية للعام 2018 و التي نصت على أدوار واختصاصات الصحة والتعليم وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة إدارة القوانين والنظم الصحية بالإدارة العامة لتعزيز الصحة .

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وقدم مدير عام الصحة د. حمدان مصطفى حمدان ورقة عمل حول تفعيل حيثيات مؤتمر (الما- تا) وأكدت مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة د. جواهر محمد عبدالرحمن فراغ إدارتها من إعداد ومراجعة القوانين واللوائح فضلاً عن القوانين التي تم تفعيلها وتحديثها وانفاذها قبل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة وفق صحيفة السوداني أنه تم التأمين على ثلاث قوانين هامة بالولاية تمت إجازتها من قبل مجلس القوانين وإيداعها مكتب والي الخرطوم توطئة لاجازتها النهائية لافتة إلى أن اللائحة سيتم مراجعتها ورفعها للاعتماد النهائي من قبل مدير عام الوزارة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )