الطاقة: إنتهاء برمجة قطوعات الكهرباء بنهاية أغسطس

أعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، إنتهاء برمجة قطوعات الكهرباء بنهاية أغسطس، وقال “أعتقد حصل سوء فهم في مسالة القطوعات، لأننا قلنا الأسبوع المقبل بداية القطوعات وليس الأسبوع المقبل لنهاية القطوعات”.

Advertisements

وكشف خيري عن بشريات تبدأ الأسبوع المقبل، مع بداية فترة الامتحانات باستقرار التيار الكهربائي طيلة ساعات الليل خلال أيام الامتحانات التي تستمر لأسبوع، مع استقرار الكهرباء لفترة (5) ساعات نهاراً لحظة دخول التلاميذ للامتحانات.

ونوه خيري، في حديث لإذاعة (هلا 969) يوم الجمعة، إلى أن هناك تقليلاً لساعات القطوعات شمل قطوعات الليل من (8) ساعات الى (3) ساعات مساء تبدأ من الساعة الخامسة وإلى الثامنة لمجموعة تشمل (25%) من المستهلكين ومن الثامنة إلى الحادية عشرة مساء لمجموعة أخرى تشمل (25%) من المستهلكين.

وبحسب صحيفة الصيحة، أضاف “بالنسبة للفترة النهارية بقليل من المجهود قدرنا نقلل القطوعات النهارية”. ونوه إلى أن الكهرباء تحاول زيادة التوليد الحراري بعد أن تحصلت على بعض الوقود وقطع الغيار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)