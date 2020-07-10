شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أطلقت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة 10 يوليو/تموز، تحذيرا من أن الخطر بات حاليا ينتقل عبر الهواء.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ماريا فان كيرخوف، الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أن انتشار كورونا عبر الهواء، بات مبعث “قلق” حقيقي، رغم أن الرذاذ حتى الآن هو الأكثر شيوعا.
وقالت ماريا فان كيرخوف إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.
ونشرت المنظمة، أمس الخميس، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء.
لكن توجيهات الصحة العالمية لم تصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير خطير من الصحة العالمية… الخطر بات ينتقل عبر الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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