أردوغان: ندعو الجميع لاحترام قرارنا بإعادة “آيا صوفيا” إلى مسجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح تلفزيوني بثته وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لاحترام القرار التركي بإعادة “آيا صوفيا” إلى مسجد.

وأكد أردوغان في كلمته، انفتاح أنقرة على جميع وجهات النظر الدولية بشأن القضية، مشددا على أن مصير “آيا صوفيا” هو حق سيادي تركي.

ونوه أردوغان إلى أن حق التصرف في “آيا صوفيا” هو حق تركي خالص، وأنه لا يحق لأحد التدخل فيه وأن “وقف آيا صوفيا سيعود إلى مسجد كما هي وصية محمد الفاتح”.

واعتبر أردوغان أن تركيا تحتوي على 435 معبداً وكنيسة مفتوحة للعبادة، وأن هذا المشهد هو تعبير عن “فهمنا الذي يرى اختلافاتنا على أنها ثروة”.

وشدد أردوغان على أن أي موقف بخصوص “آيا صوفيا” يتجاوز التعبير عن الآراء “نعده انهاكا لاستقلالنا”، وأن حق الشب التركي فيه يتجاوز حق من أنشأه قبل 1500 عام.

واعتبر أردوغان أن تركيا تحتوي على 435 معبداً وكنيسة مفتوحة للعبادة، وأن هذا المشهد هو تعبير عن “فهمنا الذي يرى اختلافاتنا على أنها ثروة”.

وبين أردوغان أن “آيا صوفيا”، مثل “جميع مساجدنا، سيفتح أبوابه أمام الجميع من المواطنين والأجانب وغير المسلمين”، وأن هذه الخطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته، على حد تعبيره.

وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن الوضع الجديد لـ “آيا صوفيا”، بعد تحويله إلى مسجد، سيعززه من مكانه كميراث إنساني، و”سيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر أصالة”.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد للصلاة.

وأشارت وكالة “الأناضول” التركية إلى أن أردوغان أصدر قرارا رسميا بتحويل إدارة “آيا صوفيا” إلى رئاسة الشؤون الدينية وافتتاحها مسجدا للصلاة.