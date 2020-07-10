أستراليا تدق ناقوس الخطر مجددا وإجراءات حاسمة لتفادي الكارثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة إنه تقرر تخفيض عدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى البلاد أسبوعيا إلى النصف، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات رئيس الحكومة الأسترالية موريسون، الذي قال إن “أستراليا ستسمح اعتبارا من يوم الاثنين بدخول أربعة آلاف شخص فقط أسبوعيا أي نحو نصف عدد العائدين فيما سبق. كما سيتعين على العائدين أيضا تحمل تكلفة الإقامة في الحجر الصحي”.

وأضاف موريسون قائلا: “القرار الذي اتخذناه لضمان تركيزنا على الموارد المطلوبة لإجراء الفحوصات والتتبع وعدم تحويل الموارد لمهام أخرى”. مشيرا إلى أن “الأنباء الواردة من مقاطعة فيكتوريا لا تزال مقلقة للغاية”.

ويأتي الإعلان عن قيود السفر الجديدة بعد أيام من إعادة فرض إجراءات عزل عام في ملبورن.

ومنذ مارس/ آذار تسمح أستراليا فقط للمواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة بدخول البلاد. وبعد الوصول يتعين الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما في فنادق، وكانت حكومات الولايات تتحمل التكلفة.