السودان:تصريح لتجمع المهنيين يكشف التفاصيل الكاملة لإسترداد صفحته على الفيسبوك

تجمع المهنيين السودانيين

تصريح:

نود التأكيد أن استرداد صفحة تجمع المهنيين السودانيين على الفيسبوك قد تم بالتواصل مع إدارة شركة فيسبوك بصورة مباشرة ومخاطبتهم وفق إجراءات فنية ورسمية.

تم توضيح حيثيات انتخاب السكرتارية الجديدة والتبليغ بعدم تسلمها للصفحة من الآدمن السابق بل وقيامه لاحقا في الثلاثين من يونيو بحذف عدد من المحررين دون تفويض من سكرتارية تجمع المهنيين.

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ومن ثم تم تقديم كل المصادر والمواد المطلوبة لمتابعة البلاغ بحسب سياسة فيسبوك عبر الفريق التقني والقانوني المفوّض. وعليه اكتمل إجراء إرجاع إدارة صفحة تجمع المهنيين لسكرتاريته المنتخبة، كم

عليه نؤكد رفض مجلس التجمع وسكرتاريته المنتخبة لاستخدام أي وسائل غير قانونية للاستيلاء أو إغلاق أي منصة إعلامية لأي جسم مهني، وعلينا جميعا رفض الانتهاكات الاسفيرية أو الإلكترونية المدانة أخلاقيًا بل وتندرج تحت طائلة جرائم المعلوماتية.

نبقي حزمة كفانا المهازل

إعلام التجمّع

10 يوليو 2020م