تعديل مواعيد العمل بالبنوك

أعلن بنك السودان المركزى تعديل مواعيد العمل بالجهاز المصرفى اعتبارا من بعد غد الأحد ووجه البنك في منشور أن تبدأ ساعات العمل اليومى للعاملين عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وللتعامل مع الجمهور من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

Advertisements

ونوه البنك الي أن هذا القرار قد جاء وفقا لقرارمجلس الوزراء الذى أصدره بتاريخ 7-7-2020 والخاص بميقات وضوابط العمل فى ظل الطوارىء الصحية الراهنة والعودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارىء الصحية بالبلاد.

ووجه البنك وفق صحيفة ( اخر لحظة ) مديرى عموم المصارف وشركات الصرافة وشركات التحاويل المالية ومؤسسات التمويل الاصغر باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتسيير دولاب العمل بكافة فروع المصرف او الشركة او المؤسسة بالسودان بنسبة 30-50 % من عدد العاملين مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة والخاصة بجائحة كورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )