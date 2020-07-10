اصابات جديدة بكورونا وتسجيل (8) حالة وفاة

التاريخ: 10-يوليو-2020
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اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 8 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 27 إصابة و الجزيرة 7 إصابات والشمالية 10 إصابات واصابة واحدة في كل من النيل الأبيض وشمال دارفور
اما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في كل من الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والبحر الاحمر وغرب كردفان وحالتين في الحزيرة وأكدت الوزارة وفق تقريرها الوبائى ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020م و الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365 ) وقد ارتفعت ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10204 اصابة متضمنة 649 حالة وفاة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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