اصابات جديدة بكورونا وتسجيل (8) حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 8 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 27 إصابة و الجزيرة 7 إصابات والشمالية 10 إصابات واصابة واحدة في كل من النيل الأبيض وشمال دارفور

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اما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في كل من الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والبحر الاحمر وغرب كردفان وحالتين في الحزيرة وأكدت الوزارة وفق تقريرها الوبائى ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020م و الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365 ) وقد ارتفعت ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10204 اصابة متضمنة 649 حالة وفاة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)