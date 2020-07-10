عاجل.. تعرف على أول إمرأة تتولى الصحة بالسودان

الجمعة 10 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعديلات وزارية مختلفة شملت عددا من الحقائب، على رأسها الصحة والخارجية والمالية والطاقة.

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وشهد التعديل الوزراي تعيين سارة عبد العظيم حسنين عثمان في وزيرة للصحة، لتصبح أول امرأة في هذ المنصب.

وقال أمجد فريد، الناطق باسم تجمع المهنيين ووقوى الحرية والتغيير في السودان: "إن الدكتورة سارة من أبرز العقول السودانية الشابة العاملة في مجال الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة ".

يذكر أن وزيرة الصحة الجديدة في السودان لديها خبرة تصل ﻷكثر من 10 سنوات في مجالات البحث العلمي، وفي تخصص الصحة العامة، كما عملت في برنامج إصلاح النظام الصحي في السودان، والذي تم إعداده ووضعه من قبل منظمة الصحة العالمية.