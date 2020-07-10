عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور إعتباراً من الأحد 12 يوليو

التاريخ: 10-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور وجميع الخدمات التي تُقدمها الشرطة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأحد 12 يوليو 2020م. Advertisements ونوهت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية الصحية. وبحسب صحيفة السوداني، وجهت بمراعاة انجاز مُعاملات المواطنين بالسُرعة المطلوبة وتطوير الأداء بما يُحقق رضا المواطن عن الخدمات التي تُقدمها الشرطة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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