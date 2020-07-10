عاجل.. إجازة "قانون إصلاح العدالة" لتفكيك أخونة القضاء

الجمعة 10 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أقرت السلطة الانتقالية في السودان قانونا جديدا لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد لضمان عدم الإفلات من المحاسبة وتفكيك شبكة جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسساته.



وخلال 3 عقود من حكم جماعة الإخوان تغلغل التنظيم الإرهابي في مفاصل البلد الأفريقي الموضوع على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب دعم نظامه السابق للإرهاب.

التشريع الجديد وقع عقب مداولات استمرت لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام الإخوان البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله لاستشعارهم خطورة هذا القانون على عناصرهم المتورطة في جرائم مختلفة وينتظرون المحاكمة، بحسب خبراء ومراقبين.

ولا تزال تفاصيل القانون غير معلنة بعد لكن خبراء قانون اطلعوا على تسريبات له قالوا إنه يشكل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وسيساهم كثيرا في محاكمة عناصرها المحتجزة حاليا على ذمة جرائم مختلفة، ويمكن من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة في العهد البائد.

كما يسهم التشريع، وفق الخبراء في التأسيس لإطار قانوني يتناسب مع التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، بما يتيح تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في "حرية، سلام، عدالة".

وفي انتظار نشر تفاصيل وبنود قانون "إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية"، تشير التسريبات إلى أنه من أقوى التشريعات التي تم سنها في السودان، ويخول سلطات كبيرة لمفوضية ستنشأ بموجبه، لإبعاد المحسوبين على النظام البائد من النيابة والسلطة القضائية ووزارة العدل.

ويقول الخبير القانوني المعز حضرة، إن هذا التشريع سيكون له مردود إيجابي كبير على الدفع بالعملية العدلية للأمام، والمحاكمات التي ستجري على رموز نظام الإخوان البائد خلال أيام قادمة.

وأضاف حضرة الذي تحدث لموقع"العين الإخبارية" الإماراتي لأن "قانون مهم للغاية وكنا في حاجة ماسة إليه وقد تأخر كثيرا، ولكنه صدر الآن وفي توقيت بالغ الأهمية يسبق بدء محاكمات رموز النظام البائد مما يلقي بظلال إيجابية على سير العدالة".

وتابع "حسب وزير العدل نصرالدين عبدالباري فإنه تم تعديلات في القانون الجنائي ومكافحة جرائم المعلوماتية، وتعديلات متنوعة حول الحقوق والحريات، فجميع هذه التشريعات مكملة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهذا إنجاز كبير يستحق المساندة".

وتحتجز السلطات العدلية في السودان عشرات العناصر الإخوانية إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، على ذمة جرائم مختلفة متهمين بارتكابها، وينادي الشارع السوداني بتسريع محاكمتهم.

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ويرى المحلل السياسي الدكتور عباس التجاني، أن قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية يمثل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وسيقضي على فلولها المتبقية في الجهاز القضائي.

وقال التجاني خلال حديثه لموقع"العين الإخبارية" الإماراتي: "التشريع سينصف أيضا ضحايا نظام الإخوان الذين طالتهم سياسة الاقصاء والإحالة للصالح العام بواسطة سلطة الحركة الإسلامية السياسية، وهو سيرد اعتبارهم في القريب العاجل".

وأضاف "أيضا أن القانون سيساعد على تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا نظام الإخوان البائد وسينهي ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة التي كانت سائدة خلال الثلاثة عقود الماضية، فضلا عن أنه سيؤسس للإطار القانوني الذي يتماشى مع التغيير السياسي ومطلوباته".

وكغيرها من دواوين الدولة، عانت السلطة القضائية والعدلية في السودان من سياسة التمكين خلال حكم الإخوان البائد، وعمدت الحركة الإسلامية، إلى تعيين موالين لها في مؤسساتها.

وبعد أشهر قليلة من التغيير السياسي، تمت إقالة رئيس القضاء والنائب العام المحسوبين على نظام الإخوان البائد، وتعيين آخرين ممن يشهد لهم بالكفاءة والمهنية بديلا لهم.

وأوضح وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري في تصريح صحفي أن القانون الذي تم التوقيع عليه يقضي بإنشاء مفوضية، مهمتها قيادة عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية التي تعرضت لخراب غير مسبوق خلال عهد الإخوان الإرهابي.

وأضاف أن القانون "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر الظافرة، ألا وهو الحرية".

ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.

وينشط الأمن السوداني لتوجيه ضربات استباقية لعناصر الإخوان التي تسعى لإثارة الفوضى في البلاد، كان آخرها الشهرالجاري حينما أوقف مسؤولين سابقين على خلفية دعوات لإثارة الفوضى.

ومنتصف الأسبوع قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، نزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقضت اللجنة بطرد عشرات العناصر الإخوانية من مؤسسات حكومية مختلفة في البلاد، بعد ثبوت توظيفهم على أساس الولاء السياسي، وهو ما يعرف بالتمكين في أدبيات الجماعة الإرهابية.