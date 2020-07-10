دافوري إدارة الدولة.. بقلم احمد المصطفى إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لست ضليعاً في قوانين وفنون كرة القدم، غير أني يمكن ان أُعرِف الدافوري بأنه ميني فريق ونصف ميدان. ميني فريق لأنهم ليسوا أحد عشر ويلعبون في مرمى واحد. ويبدو ان كل قوانين المباراة الكاملة لا تنطبق عليه. لذا تجد اللاعبين كلهم مكومين أمام المرمى وقد يخطئ بعضهم في منْ معه ومنْ خصمه. وتجد لعبة الدافوري قليلة المشاهدين لما فيها من عدم الإمتاع ولا يتفرج عليها إلا عديم شغل ولا تقطع لها المسافات، إن وجدها مرحبا وان لم يجدها في ستين.

زميل دراسة وصديق كان يعمل إداري في شركة أمريكية في جدة قال لي كلاما قبل ربع قرن (صراحة أكثر من ذلك ولكن استحيت من الرقم الحقيقي) مازال يزن في رأسي ومعجب به جداً. حدثني عن التقارير السنوية إذ لا يلتفت الى أي تقرير يتحدث عن الماضي اللهم إلا ماضٍ يحتاج تغييراً ومعه رؤية التغيير والتوقعات ونتائجها المحتملة. يعني حكاية عملنا وعملنا والكلام لا مكان لها ما الخطأ الذي يحتاج تصحيح وما المسألة التي تحتاج معالجة أو تحديث وما التطوير المطلوب.

دعونا نخضع حكامنا الجدد (جدد شنو يا عمك ليهم أكتر من سنة) دعونا نخضعهم لهذا المقياس هل سمعتم منهم خطة لمستقبل أم هم غارقون في الماضي حتى شعر رأسهم. هل قدموا أية خطة طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة المدى؟ صراحة سمعت بمصفوفة لم أرها ولم يطلع الشعب عليها ولا ندري نسبة التنفيذ كانت بأي نسب مئوية. غير أني سمعتهم يتلاومون بأنها غطست من اول أيامها وما عاد يذكرها أحد (يعني مثل القومة للسودان).

سمعنا عن لجنة طوارئ اقتصادية برئاسة نائب أول مجلس السيادة الفريق اول حميدتي وينوب عنه د.عبد الله حمدوك. والاقتصاد في مكانه إن لم يكن تراجع الى الوراء وشاهدنا واحد تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والذي صار يبنى عليه كل شيء من الذهب حتى الجرجير.

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الذين سرقوا الثورة العظيمة يلعبون دافوري سياسي غير ممتع ولنبدأ بإعفاء فلان وتعين فلان. كم عدد المرات التي سمعتم فيها إعفاء فلان وتعيين فلان وكلها ليست مقرونة بتوضيح لماذا أعفي فلان ولماذا عين فلان ويترك ذلك لمجالس المدينة كل يفسره على هواه. وما هي معايير التعيين طبعاً حكاية الكفاءة دي زمااان الناس نسوها والأفضلية للقبيلة أم درجة الالتزام بالشيوعية طبعاًً اذا اجتمعتا هذا المطلوب.

صراحة هذا الدافوري لا يبني دولة دع البناء ولا يحافظ على سجمها ورمادها الذي بين أيدينا أخشى أن يأتي يوم نتمنى أن نعود فيه الى هذا القحط.

مشكلة المشاكل هذا القطيع المشحون الذي شُحن بجرعات عالية من الكراهية للنظام السابق وكل ما يمت إليه بصلة وهذا فعل سياسيين لا يعرفون إلا إزاء خصومهم وتربوا على ذلك حيث يمكن ان نجزم بأن هذه الجرثومة لا يخلُ حزب سياسي منها ولكنها في الأحزاب الآيدلوجية أشد منها في الطائفية.

لا بد من تفريغ شحنات الكراهية من كل الأطراف (لنعبر).