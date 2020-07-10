كدي برااااحة كده.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*هذه المقدمة هي جزء من عمود قديم تناول العلاقة بين الشرطة وشباب الثورة

*اعود اليه بمناسبة احداث محاكمة المتهم بقتل الشهيد الشاب حنفي

*وحنفي هو احد شهداء الثورة الذين سطروا اسمائهم باحرف من نور علي سماء الوطن

*نبدأ بمقدمة العمود القديم

*قبل كم يوم قامت الشرطة بتخريج ضباط جدد

*فدار برأسي حوار كنت اهرب منه كثيرا

*فالملاحظ ان هناك عداء شديد للشرطة التي تم اختصارها في درقة وعصا وبعض بمبان ودفار ساكي الناس

*للشرطة اوجه اخري تنجز فيها وحيدة دون غيرها من المسميات الاخري

*السجل المدني عمل شرطي بحت

*الدفاع المدني عمل شرطي تحت مظلة الشرطة الموحدة

*قوات السجون قوات شرطة

*الجمارك شرطة

*وما ادراك ما الجمارك

*ومكافحة المخدرات شرطة

*ومن يكافح سرقة السيارات غير الشرطة

*وكل مسميات المباحث شرطة

*وكل رجالات منع الجريمة شرطة

*والسواري الذي يجوب الليالي والناس نيام شرطة

*ومن ينظم حركة المرور شرطة

*ومن يحقق لنا الامان بقدر الامكان شرطة

*ولك ان تعلم اخي الكريم

*ان شرطة جوهانسبيرج تعجز عن توفير جزء من الامان الذي توفره شرطة السودان

*وانك في نيروبي لاتستطع التجول بعد المغرب ولو بدبابة

*ومع مقارنة ذلك بالحال بولاية الخرطوم

*نجد ان جهود الشرطة بائنة

*علي الاقل بمناطق العمران

*اذن لماذا العداء؟؟؟

*ولماذا اختصار كل اشكال الشرطة في تلك الشخصية التي تختفي خلف درقة وتحمل العصا باليد الاخري؟..

*ايها الناس

*الشرطة زي الالفه في الفصل

*موكل اليها حصر المهرجلين وتقديمهم للعقاب ومنع الهرجلة

*والالفه لايكرهه الا المهرجلون

*ومن اوجب واجبات شرطة مكافحة الشغب ان تكون له لو حدث

*يبقي الاعيب السياسة يجب ان لا تقودنا لعداء مع مكون هام من مكونات المجتمع المدني الآمن

*وعلي الشباب ان يدركوا جيدا ان المدنية تعني دولة القانون

*ومسيرة القانون تبدا بالشرطة

*جميعنا يعلم ان يد الفساد قد طالت جميع القطاعات بمافيها الشرطة

*فزجوا بمعاول الهدم وبعض القتلة بين صفوفها

*والبسوا قناصيهم ازياء الشرطة وهم ليسو منها

*لذا ولكل ذلك

*ادعو شبابنا لتقييم موقفه من الشرطة من جديد

*وادعو اهل الشرطة المخلصين لتنظيف هذا الجهاز الجميل من المفسدين والفاسدين والمنتمين غير المنتمين

*لنبدا معا اولي خطوات سيادة القانون

*فالشرطة لم تعد بالمفهوم القديم وبذلك التعريف الذي يقول بانهم رجال امير المؤمنين الذين يحملون الهراوات لينهالوا بها علي ظهور من ينتقد السلطان

*المهم

*المسافة بين الشرطة والمواطن ان اصبحت شاسعة لاسباب تعود للعهد البائد في مقدمتها تنسيب غير اهل الشرطة بالشرطة

*وتوزيع ازياء شرطية وسيارات تحمل ارقام شرطية

*لتقوم بعمليات بطش بين المواطنين

*فضلا عن ترك امر الشرطة في غالب الاحيان في يد من يحسن تنفيذ اجندة النظام وترسيم حدود للعلاقة بين الشرطة والمواطن

*فضلا عن التدهور والفساد الذي طال كل مناحي الدولة واصاب حتي المواطن في بعض سلوكه

*كلها وغيرها شكلت اسبابا انبتت عداء بين الشرطة والمواطن

*بالاخص الثوار

*وطالما نجح الثوار في مسعاهم وحققوا هدف الصمود الذي أهلهم لاقتلاع الوطن من بين براثن العهد البائد

*يبقي الثوار اسسوا لدولة القانون

*ودولة القانون في المقام الاول تعتمد علي حسن العلاقة بين المجتمع والشرطة التي تحمي مصالح الفرد والجماعة

*لذا كان لابد من تغيير المفهوم القديم

*والمطلوب الآن ان تخطو الشرطة نحو المواطن ويخطو المواطن نحو الشرطة كي تقرب المسافة وتتلاشي المساحات الشاسعة وينقضي التباعد لتعود النغمة المحببه

*البوليس بوليس الشعب بوليس الشعب سيحمي الشعب

*فلن تقوم دولة القانون في وطن يعادي شعبه شرطته

*ولافي وطن يحمل قلب شرطته غلا علي مواطنه

*اقول قولي هذا

*لان ابنائنا الثوار قد اتوا فعلا لايشبه مواقفهم التي خلعنا لها قبعاتنا واظهرنا صلعاتنا احتراما لها

*ماحدث بالمحاكمة اعلاه يجب ان يتوقف

*طالما قدمت الدولة المتهم لمحاكمة عادلة في دولة شعارها حرية سلام وعدالة

*يبقي مافي اشكالية

*وحتي الشرطة تواجدها يوم المحاكمة كان للتأمين وضمان سير المحاكمة وضمان عدم هروب المتهم

*يبقي ماكان في داعي ليحدث ماحدث

*شبابنا الثائر

*جل من لايخطئ

*إنها عثرة

*والعترة بتصلح المشي

*نتمني ان نعيش علاقة محترمة بين شبابنا وشرطتنا

*لنطمئن علي نجاح ثورة انتظرناها تلتين سنة

*وقدمنا كرمانا لعيونها آلاف الشهداء الشرفاء

*ايها الناس

*الوطن فوق الجميع

*لكن شماتتنا في بعضنا ليست من شيمنا

*وزولك لو سمح لو شين زولك

*وحقو تفكر قبل تطلق قولك

*والوطن فوق الجميع مابتحمل زولي وزولك

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*ايه رأيك لو تقود لينا

*مبادرة تبادل الاحترام بين الشرطة وبيننا

*ونعمل عيد بوليس الشعب ياوالينا

*ويبقي بوليس الشعب فعلا لينا

*ونطوي صفحات يجب ان تطوي لنقرب المسافه البيننا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال دولة قانون بدون شرطة كجهاز يؤمن بالمدنية والمواطن ومواطن يحترم الشرطة بتبقي دولة هيجة كورونا ساااااي تفوووور وتفوت

والي لقاء

سلك