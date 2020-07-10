هلال ما بعد الخديوي ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:
و… تجري الأيام مسرعة ، ومع مرور كل ساعة تتقلص ساعات الخديوي في رئاسة الهلال ، تلك الحقيقة التي يجب ان يقر بها الجميع ، وعلينا ان نعترف ونقر ايضا كل مساعي الرجل في البقاء عبر (التمديد ) فشلت ، فالمذكرة التي حاولت الهئية الاستشارية للخديوي جعلها سرية تكشفت للجميع ، وسعي الرجل ومحاولته لاستمالة عدد من اعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد ايضا باءت بالفشل الذريع ، وبعد كل هذه المحاولات الفاشلة اقتنع الرجل بحتمية مغادرته كرسي الرئاسة في هذا النادي الكبير ، والدليل على ذلك انتشار (دجاجه) الالكتروني مبشرا بان الاحد المقبل هو اخر ايام الرجل في كرسي الرئاسة ، والدليل ايضا ان الرجل حتى الان لم يخرج علينا بتصريح واضح وجادي بنيته ترك الهلال ، كل الذي فعله تاكيد في الفضاء الاسفيري بان الخديوي لن يترشح مجددا للرئاسة بعد ان ضاع حلمه في حكم الهلال لـ(25) عاما كما قال وصرح .
هو أي الخديوي يعلم علم اليقن ان معارضية بعد ان تغير نظام الحكم في البلاد يحلمون العديد من القضايا ضده ، واي واحدة منها كفيلة بان تطيح به من كرسي الرئاسة ناهيك ان يترشح مجددا لحكم الهلال ، من تلك القضايا بالطبع القضية الاشهر التي اصدرت فيها المحكمة الدستورية حكما ببطلان ترؤسه لمجلس ادارة نادي الهلال ، وغيرها وغيرها من القضايا المتعددة الاخرى .
وعندما يجتمع الرجل بهئيته الاستشارية الاحد المقبل سيبلغهم قرار تنحيه ، وعدم ترشحه في الانتخابات ، وسيشكر لهم حسن صنيعهم بذهابهم لوزارة الرياضة وتقديم مذكرة للسيد الوزير للتمديد له ، وقتها لن تجد الهئية الاستشارية مدخلا آخر بعد ان جربت كافة المنافذ والطرق ، والسبل ليبقى ، لكن انتهى كل شئ .
انتهى كل شئ تلك هي الحقيقة التي يجب ان يدركها الخديوي واعضاء استشاريته ، فلا قانون يطوع من اجله ، ولا وزير يمكنه ان يفعل شئيا ، ولا امانة شباب يمكنها التدخل ، ولا مفوضية لا تطبق القانون ، تغير كل شئ ، لان الثورة اطاحت بكل شئ ، اطاحت بمفوضية الفاتح حسين ، واطاحت بالوزير نفسه ، وقلبهما اطاحت بامانة الشباب بالمؤتمر الوطني ، وانكشف ظهر الرجل تماما فكر في الابتعاد ، لان تقديم نفسه مرشحا لدورة ثالثة يحتاج (دفرة) ومن يقومون بتلك (الدفرة ) من الدولة العميقة ذهبوا الي مذبلة التاريخ وبات القانون هو الفيصل في كافة القضايا ، ولانهم تعودوا على خرق القانون باستمرار فضل الرجل ان يبتعد تماما قبل ان يبعد بالقانون ، متناسيا وعده السابق بحكم الهلال لـ(25) عاما .
هي مسيرة طويلة للرجل فاقت السنوات الخمس ، وفي تلك السنوات تدهور كل شئ في مجتمع الهلال للاسف الشديد ، بات فيها الهلال بلا ناد ، تشتت مجتمعه ، انفرط عقده الاجتماعي وصار الهلال شيعا واحزابا .
مسيرة طويلة لم يحقق فيها الرجل أي مكسب في مجال كرة القدم ، كل ما حققه الرجل اعادة تأهيل استاد الهلال ، وتشييد الفندق ، فيما فشل في تشييد النادي الاسري ومشفى الهلال وصالة الالعاب الرياضية ، والاخيرة هذه حتى الصالة التي وجدها لا احدا يعلم اين هي الان .
مسيرة طويلة بات فيها الهلال زبونا دائما للمحاكم الدولية ، مسيرة طويلة بات الهلال كاي ناد اخر وهو يخسر ثلاث مباريات في الموسم الواحد تواليا ، وهو مالم يحدث في تاريخ الهلال حديثه وقديمه .
اخيرا اخيرا ..!
كما قلت لم يتبقى شئ ، ايام قلائل وياتي مجلسا جديدا للهلال ، بعد ان يكون الهلال قد ودع حقبة كالحة في تاريخه الوضئ ، واي كان الرئيس او المجلس الجديد اعتقد ان الاجواء الهلالية مهياة الان اكثر من أي وقت مضى لاستقبال المجلس الجديد بحفاوة بالغة بعد سنين عذاب عاشوه .
اخيرا جدا ..!
الوقت ازف الان ليتفق اهل الهلال على قائمة موحدة للتسيير الاتي ، نحلم بان ياتي مجلسا يراعي في المقام الاول عظمة الهلال ، ويراعي مصالحه ، ويراعي ارثه التليد .
نحلم بلجنة تسيير تضم كافة اهل الهلال بكافة مسمياتهم ، ويا حبذا ان شملت القائمة شباب من الهلال ، شباب يتعلمون كيفية الادارة ، وهناك اكثر من اسم مؤهل للقيام بهذه المهمة .
نواصل
اذهبوا فانتم الطلقاء
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