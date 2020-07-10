قصاصات الجمعة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* التعديل الذي طراء علي برمجة بقية مباريات الممتاز وتعديله إلي نظام المجموعتين وجد ترحيبا كبيرا من الفرق التي كانت مهددة بالهبوط

* بالمقابل تعرضت فرق أخري لظلم كبير وأول ضحايا هذه البرمجة هلال الفاشر الذي تبقي له عشرة مباريات في المنافسة في حين كل الفرق الاخري عدا هلاريخ تبقت لهم ثمانية مباريات

* اين العدالة في تصنيف الفرق ولابد أن تعالج لجنة المسابقات الضرر الذي وقع علي هلال الفاشر بحيث يؤدي مباراتيه المؤجلتين حتي يتساوي مع بقية الفرق ومن ثم يتم تحديد فرق النخبة والتحدي

* للامانة المقترح الجديد الذي تم إجازته لا علاقة للمهندس بأني او امين ابو مرين به من قريب أو بعيد حتي لا يتهما ظلما بأنهما يقفا وراء هلال كادقلي والرابطة

* هذا المقترح تقدم به البروف شداد من داخل الاجتماع ووجد ارتياحا واجماعا من جميع الحاضرين بعد أن رأي استحالة إكمال المنافسة عن طريق التجمع في مدينة واحدة نسبة للنكلفة الباهظة وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للوضع الصحي

* يبقي المهم والاهم هو الدعم المادي للأندية التي اتوقع ان يغدغ عليها الاتحاد من مال الفيفا والكاف حتي تستطيع أن تستعد بصورة ممتازة

* بعد سفر المهندس حميدتي لا اري هناك شخصا انسب لتولي ملف دعم الأندية غير عضو المجلس حسن برقو وهو اقرب الأعضاء إلي شداد ويثق فيه جيدا وبإمكانه أن ينجز المهمة ولا بد أن نشيد بحماسه واصراره انطلاقة أعداد المنتخب الوطني بعد ايام

* في الهلال ما زال الشارع يترقب موقف الكاردينال وهل سيقرر الاستمرارية أو التنحي هذا ما سيتضح في لقاءه يوم غدا السبت مع الهيئة الاستشارية بعد أن قدم لهم الدعوة لاجتماع طارئ بمنزله

* ولكن الأخبار المؤكدة هي ان الكاردينال سيعلن تنحيه وسيشترط عدم مشاركة فجر الغد وتجمع الهلالين في لجنة التسيير المرتقبة

ويهدد بتقديم شيكاته في حالة مشاركة اي فرد ينتمي لهذين الجسمين

ورشح اشرف لجنة تسيير من عدد من الاسماء واكد دعمها في حالة الالتزام بها كاملة

هذا واكدت المصادر أن اشرف يعتمد علي عدد من اعضاء الاتحاد ليس من بينهم دكتور شداد لتنفيذ مخططه

* اتوقع ان يشارك المدعو الطاهر احمدون في اجتماع الهيئة الاستشارية مع الكاردينال غدا بعد أن علم بالخبر من وسائط الإعلام

* في حالة قرر أشرف الرحيل من الهلال اتمني أن يعتصم أعضاء الهيئة امام منزله حتي يعدل عن قراره

اتجاهات اخيرة

* لا خير فينا إذا لم نكن من الناصحين لرئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان كوارتي وما حدث منه تجاه احد أعضاء النادي امر غير مقبول اطلاقا

* الإساءة التي تعرض لها كوارتي من قبل وبصورة مستمرة ووممنهجة رفضها كل الشارع الهلالي وبذات القدر سيرفض اي هلالي ما يبدر منك تجاه الاخرين

* وطالما قدمت نفسك للعمل العام فلن تجد الرضا والقبول من جميع أهل الهلال وستظل محل النقد مهما قدمت من أعمال فاما أن يتسع صدرك وتتحمل الآخرين أو تترجل

* صحيح أن الأمانة العامة للتنظيم أصدرت بيانا واعتذرت فيه عن ما بدر من الرئيس ولكن أري أن الواجب والشجاعة التي يتمتع بها كوارتي تتطلب أن يعتذر هو شخصيا

* اقترح أن يلزم التنظيم وقباداته الكوارتي يقفل حسابي الشخصي علي الفيس بوك حتي يتجنب الصدام والدخول في مناكفات مع الاخرين