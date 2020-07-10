ناس (لجنة ازلة التمكين) لو عصروا جنوب بيجيبوا لينا (الكورة) الشالها زيكو!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالوا ليك إتنين (برة الشبكة) قاعدين ليهم في حفلة بيتغالطوا.

والغلاط لمن يكون شديد بيكون زي (الفجل).

العلاقة بين الفجل والغلاط …متل الزول وقت يكون (مفلّس) ويقول ليك شاعر لي بي (ملاريا).

يعملها في (الملاريا).

والمشكلة في (الفلس).

الملاريا ما عندها أي ذنب.

أو متل الزول البيجيك أخر الشهر يقول ليك عاوز لي (مفك).

تقول ليه والله ما عندي (مفك).

كلام منطقي!!.

يقوم يقول ليك : اسمع ما بلقي لي عندك (قروش) سلف لي اول الشهر.

علاقة المفك بالقروش السلف شنو؟.

منطق عجيب.

المهم عشان ما تطلعوني من الموضوع.

اتنين بيتغالطوا في الحفلة – واحد قال الحفلة الشغالة دي بي (عقد الجلاد).

والتاني قال ابدا – الحفلة دي بي (ثنائي العاصمة)..

عقد الجلاد.

ثنائي العاصمة.

عقد الجلاد.

ثنائي العاصمة.

الفاصل الأول كلو نحن في الطريقة دي.

عقد الجلاد.

ثنائي العاصمة.

ما فهمنا أي حاجة في الحفلة.

في واحد من الاتنين ديل عامل فيها (مفكر)..قال للتاني خلاص – نحن ننتظر (الفاصل التاني) لو دخلوا في (فاجأني النهار) يبقى ديل (عقد الجلاد) ..ولو دخلوا في حاجة تانية – (لما ترجع بالسلامة) او (ما قالوا عليك حنين) او (دنيا الريد غريبة) – يبقوا (ثنائي العاصمة).

التاني قال للأول طيب لو دخلوا في (اغنية حقيبة) نحلها كيف؟.

الاول قال ليه لو دخلوا في اغنية حقيبة يبقى نشيل حاجاتنا ونتخارج من الحفلة دي…عشان لا انت ولا أنا بنكون بنفهم (فن).

والكراسي القاعدين فيها دي تبقى خسارة علينا.

جماعتك قاعدين كدا – منتظرين الفاصل التاني – (وزير العريس) جاء ماشي فيهم ..قالوا ليه اسمع يا ابوالشباب نحن من الصباح قاعدين نتغالط في فنان الحفلة دي منو؟…ممكن تحسم لينا الموضوع دا ..الحفلة دي بي (عقد الجلاد) ام بي (ثنائي العاصمة)؟.

وزير العريس قال ليهم انتوا شاربين شنو الليلة؟…الحفلة دي بي (ياسر تمتام).

احسن حالة الزول الشايف ياسر تمتام (ثنائي العاصمة) ..الزول الشايف ياسر تمتام (عقد الجلاد) حالتو صعبة.

بالغتو يا كنف.

كنف دا منو؟.

مرة مشينا لي حفلة.

طبعا أنا أي حفلة بمشي ليها – عندي سؤال افتراضي كدا – طوالي بسأل وبقول الحفلة بي منو؟.

هسع طبعا الحاجات دي كبرنا عليها.

لكن زمان السؤال عن فنان الحفلة عندنا حاجة اساسية.

أها مرة مشينا لينا حفلة.

جابوا لينا (الكراسي)..قلنا ما بنقعد قدام …خلونا نقعد ورا – عشان نأخد راحتنا.

تقعد قدام ..كل مرة يظهر ليك واحد عشان تقوم تبشر معاه علي العريس.

ترجع تلقي (الكرسي) شالوه.

مشينا الحفلة.

وقعدنا.

وكالعادة كدا – دخلنا ليك في السؤال الاول.

الحفلة بي منو؟.

قالوا الحفلة بي (لجنة ازالة التمكين).

انتوا ما شفتوا المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين..مشهود كيف؟.

تقول (هلال مريخ).

الواحد بقى مؤتمر (لجنة إزلة التمكين) بينطرب ليه اكتر من حفلة (عقد الجلاد).

وقت قالوا لينا الحفلة بي (لجنة إزالة التمكين)..قلنا ليهم هي (لجنة إزلة التمكين) كمان بقت تعمل (حفلات)؟.

والله أنا من شفتهم قلت كدا.

اصلو شغل (وجدي صالح) دا شغل زول (فنان) عديل كدا.

يطلع نضارة.

وينزل نضارة.

تقول (بفكك) ليه في (ساعة) ،ما (بفكك) في نظام انقلاب 30 يونيو 1989م.

وصلاح مناع تقول بتاع (السَاكسُفون).

بنفخ صاح.

بل زي البل.

الحفلة بدأت.

الاغنية الاولى كانت يا (بلال) تزورني مرة…بتاعة عائشة الفلاتية.

الاغنية التانية كانت (البلال بلال) يا عيني أنا ..بتاعة ابراهيم بلاص.

الاغنية الثالثة كانت (بلالي) أنا ..طلعت في العصرية ..دكاترة كشفوا عليا ..بتاعة حنان (بلوبلو).

الاغنية الرابعة كانت لا شفتن (تبل) الشوق ولا ردا يطمئن ..بتاعة النعام آدم.

الاغنية الخامسة ..كانت تراثية …دمعي السرى (بلالي).

الفنان قبل يدخل في الاغنية السادسة …في (21) زول في الحفلة جاهم انهيار عصبي.

قلنا ديل مالهم ديل؟.

قالوا لينا ديل (كيزان).

قبيل قلت ليكم الحفلة بي (لجنة إزالة التمكين) ..ما صدقتوني..قعدتوا تغالطوا فيني.

في كوز طقتو (عقرب)…طلع من (المخزن) يكورك ..قالوا ليه يا زول مالك؟.

قال ليهم : انتوا (لجنة ازالة التمكين) في منها (عقارب)!!؟.

والله قالوا ليك اسامة داؤود عمل من (لبن)..مسكر وعادي ، وحامض …وجامد وسائل …اي حاجة عملها من (اللبن) ..طلع منو (21) نوع بتاع (زبادي).

الزول دا ما فاضل ليه إلّا يعمل من (اللبن)…شواحن موبايلات جلاكسي!!.

لسه انتوا شفتوا حاجة.

الثعابين وراء يا كيزان.

مرة ماشي في السوق.

عادي كدا – من غير أي مناسبة في زول وقفني.

قلت في شنو؟.

قال انت تعال هنا – ناس (لجنة إزالة التمكين) ديل ما بيرجعوا لينا (كورتنا)؟.

قلت ليه (كورة) شنو؟.

قال لي (كورة زيكو)….عندنا كورة مفقودة ليها (24) سنة ..طلع بيها منتصر الزاكي زيكو لمن الحكم احتسب ليه (ضربة جزاء) للهلال سنة 1996م – لغاية الآن ما رجع بيها.

خايف اقول ليه حاجة – يقوم جمال الوالي يطلّع ليه (بيان) يقول فيه الكورة بتاعة زيكو انا اشتريتها سنة 91.

لكني بيني وبينكم – ناس لجنة إزلة التمكين ديل لو عصروا شوية جنوب ..برجعوا لينا (كورتنا).

قالوا ليك مرة (بشه) جاب ليه قون صحيح…الحكم بتاع الراية قام رفع رايتو.

صالح سنار جري ليه – قال ليه ليه رافع رايتك مالك؟.

الحكم بتاع الرايه قال ليه جاني تلفون.

صالح سنار قال ليه جاك تلفون – ترفع التلفون وإلّا ترفع الرايه؟.

ومرة كدا ..في واحد مشي ليه (مناسبة).

زولكم في المناسبة اخد ليه (نومة)..سرقو (موبايلو).

مشي يصلى سرقو (شبطو).

جاء راجع لقى (النضارة) شالوها.

طلع برة – جاء بدون (قميص).

زولكم صنقع في السماء – وقال ليهم انتوا تعالوا هنا (المناسبة) دي وين؟..في دار (المؤتمر الوطني)؟.

الناس ديل ما خلوا حاجة في البلد.

شطفوا أي شيء.

اقول ليكم حاجة اخيرة كدا – قبل ما اقفل ليكم العمود.

قالوا ليك (التليح ود شضم) فتح ليه (صالون حلاقة) – فشل فيه …وخسر.

فتح ليه (مطعم).. (فشل).

عمل ليه (ورشة).. (فشل).

عمل (محل باسطة)… (فشل).

بقى (ترزي) …(فشل).

مشى الزراعة ..(فشل).

رجع فتح ليه (جزارة)…(فشل).

فتح ليه (دكان)…(فشل).

اغترب ..(فشل).

رجع اشتغل (ترحال)…(فشل).

اخر حاجة قال يبقى (وزير)..دي الحاجة الوحيدة التى اذا (فشل) فيها بيمشي لي قدام!! ، وبطلع منها قروش!!.

…………..

متاريس

انتوا يا جماعة الخريف السنة دي كيف؟.

كمان تبقى علينا مطرة وكورونا.

في الخرطوم الوطني لاعب اسمه (يوسف فداسي).. اوصي بيه الهلال ولجنة تسجيلاته ..يوسف فداسي صغير في السن ..وسمعت ابراهومة مدربه في الخرطوم الوطني يتحدث عنه بشيء من الدهشة والاعجاب.

ابراهومة في حواره مع الزميل هيثم كابو ..قال احرف تلاتة لاعبين في البلد دي عبدالرؤوف والتش ويوسف فداسي.

وابراهومة ما بتكلم ساكت ..التلاتة ديل دربهم …وعارفين كويس.

من بدري.

ومن قبل أي شيء.

وقبل ما الموضوع يبقى صعب.

جيبوا (يوسف فداسي) الهلال …وما ح تندموا عليه.

والله تشوفوا العجب.

والكلام دا انا تاني ما بكرروا ليكم.

يا خالد النقر.

يا الفاتح النقر.

اتحركوا.

الهلال عاوز كتير.

وعزام عادل (ود البيه)…برضو لاعب بيشبه الهلال …ممكن يخلي (المدرجات) حفلتها رابطة من عصر بدري.

الهجوم الذي تعرض له الزميل حسن فاروق في انتقاد جمال الوالي بعد قرارات لجنة ازالة التمكين …اكتر من الهجوم الذي تعرض له جمال الوالي ذاتو بعد ان طلع عندو 159 قطعة ارض.

الواحد ذاتو ما عارف يقول ليكم شنو؟.

رجعوا لينا (كورتنا).

……….

ترس اخير / عيد الضحية مع (القفلة) دي …الخروف بنتهي ، قبل الفطور … الخروف ح ينتهي (طواقة) ساكت!!.