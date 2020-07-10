هذا ما قاله وزير الصحة السابق اكرم التوم بعد اعفاءه من منصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي رسالة للدكتور اكرم علي التوم وزير الصحة السابق عقب اصدار الدكتور عبدالله حمدوك قرارا إعلان إقالته من منصبه وتكليف الدكتور سارة عبدالعظيم بالقيام بمهامه..

التحية والإجلال للشعب السوداني البطل

الحمد لله الذي شرفني بخدمة شعب السودان، شعب كلفتني دماء وتضحيات شهدائه وشهيداته ومفقوديه ومغتصبيه ومعتقليه ومشرديه ومصابيه وثائراته وثواره، لكي أنجز وأصون حقه المطلق في الصحة والسلام والعيش الكريم.

لقد تشرفت خلال هذه الشهور التسعة بالعمل مع زميلات وزملاء المهنة في وزارة الصحة والقطاع الصحي، كما تشرفت أيضا بالعمل على خدمة قضايا ومصالح الشعب، التي يدافع عنها شركاء النضال وسط لجان المقاومة، وأجسام تجمع المهنيين السودانيين، وقوي إعلان الحرية والتغيير.

Advertisements

مازال الدرب طويلا.. وأثق تماما في تولي أختي الكريمة السيدة الوكيلة ووزير الصحة بالإنابة الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، اليوم لمهام إدارة دولاب العمل في الوزارة، بمعاونة نفر من أشرف وأكفأ وأنبل من عملت معهم طوال حياتي.

بدأنا اجتماعاتنا مساء اليوم بالوزارة الإتحادية فور علمي بالتصريح الصحفي الصادر بإسم رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بإعفائي من منصبي كوزير للصحة. وسوف يكتمل التسليم والتسلم بعد غدٍ السبت ١١ يوليو ان شاء الله.

ويستمر استعدادي للعطاء في خدمة قضايا الصحة وثورة ديسمبر المجيدة، حتى ندفع ديننا للشهداء وللوطن، وفي ذلك، سننتصر.