تعرف على وزراء تصريف المهام

التاريخ: 10-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك قرارا بتصريف مهام وزارات على النحو التالي: Advertisements – السيد/ عمر إسماعيل قمر الدين/ وزارة الخارجية.

– الدكتورة هبة محمد علي/ وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.

– المهندس/ خيري عبد الرحمن/ وزارة الطاقة والتعدين.

– الدكتور عبدالقادر تركاوي/ وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

– الدكتور عادل فرح إدريس/ وزارة الثروة الحيوانية.

– المهندس/ هاشم ابنعوف/ وزارة البنى التحتية والنقل.

– الدكتورة سارة عبد العظيم حسين/ وزارة الصحة. ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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