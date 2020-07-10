مواطني القضارف يطالبون بتحرير الارض المحتلة و اغلاق القنصلية الاثيوبية

تسلم والي القضارف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد علي مذكرة من مواطني ولاية القضارف ومزارعي الشريط الحدودي يطالبون فيها بما اسموه “تحرير الاراضي السودانية المحتلة بواسطة اثيوبيا” .

وقدمت المذكرة من قبل منبر الحدود الشرقية بالتضامن مع مواطني القرى الحدودية حيث دعت المذكرة المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي لتحرير الاراضي السودانية المحتلة وتوفير الامن والحماية للمزارعين المستهدفين من قبل القوات الاثيوبية وايقاف عمليات السلب والنهب والترويع لمواطني الشريط الحدودي وايقاف استغلال الاراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية .

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و نادت المذكرة التي استلمها السيد الوالي الى اغلاق الحدود مع اثيوبيا واغلاق القنصلية الاثيوبية بالقضارف وطالبت المذكرة المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالابقاء علي الولاة العسكريين في مناطق الحدود الشرقية بجانب الاهتمام بتنمية وتطوير الشريط الحدودي و سكانه.

من جانبه اكد والي القضارف ان المذكرة تعبر عن مطالب اهل الولاية و هي مطالب مشروعة متناولا الجهود والمساعي المبذولة لمعالجة قضية الشريط الحدودي وقال ان اعادة وضع العلامات الحدودية هي الحل الامثل لطي ملف الحدود نهائيا مضيفا ان العلاقات مع اثيوبيا تظل راسخة وقوية لتبادل المنافع المشتركة .

واشار الوالي لمتانة العلاقات الازلية بين الشعبين الشقيقين لكنه اردف قائلا “لابد من اعادة الاراضي السودانية” مشيرا لخطة الولاية لتنمية الشريط الحدودي، وتعهد الوالي بايصال المذكرة للجهات العليا بالدولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )