المصادقة على قوانين مفوضية إصلاح المنظومة العدلية

التاريخ: 10-يوليو-2020
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شف وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري عن توقيع قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020،إضافة لتوقيع القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.
وأكد عبد الباري في تغريدة له الخميس وفق صحيفة السوداني أن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة العدلية، منوهاً إلى أن المنظومة تعرضت خلال سنوات النظام المباد لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان.
وأوضح عبد الباري أن قانون التعديلات المتنوعة يُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن هذا يحقق شعار الحرية الذي جاءت به ثورة ديسمبر الظافرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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