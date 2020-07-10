عاجل.. عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور إعتباراً من الأحد ١٢ يوليو

الجمعة 10 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور وجميع الخدمات التي تُقدمها الشرطة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأحد 12 يوليو 2020م.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية الصحية. ووجهت بمراعاة انجاز مُعاملات المواطنين بالسُرعة المطلوبة وتطوير الأداء بما يُحقق رضا المواطن عن الخدمات التي تُقدمها الشرطة

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