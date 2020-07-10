عاجل.. 46 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

الجمعة 10 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ وفيات، فيما تم شفاء ٧٧ حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الجمعة- أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٧ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٧٦ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

Advertisements

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٠ آلاف و٢٠٤ حالات، بينها ٦٤٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٢٧٧ شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.