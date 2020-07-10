شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ عضو المجلس السيادي، الناطق باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي، دولة جنوب السودان بمناسبة الذكرى التاسعة للاستقلال، فيما دعا للتدبر في هذا الأمر والإسراع في تحقيق السلام.

وقال التعايشي في تغريدة على (تويتر) اليوم “الخميس”: “9 يوليو الذكرى التاسعة لإعلان إستقلال دولة جنوب السودان. مزيج من مشاعر الحزن والأسف على فقدنا العظيم. ينبغي علينا تدبُّر هذا المآل، فكلما تأخرنا في إسكات صوت البندقية زادت كُلفتها. أمنياتنا للأشقاء في الجنوب بالسلام والطمأنينة والرفاه ولبلدينا شراكة عظيمة ومُثمرة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى استقلال الجنوب.. التعايشي : يجب علينا عدم التأخير في إسكات صوت البندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.