رئيس حركة العدل والمساواة: اتفاق السلام بلاتمويل سيكون مصدراً لإحباط الكثيرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم إن اتفاق السلام من غير ضمانات تمويل استحقاقاته لن يجد سبيلاً للتنفيذ.

وقال جبريل في تغريدة على (تويتر) امس إن عدم تحقيق ذلك سيكون مصدراً لإحباط الكثيرين وذريعة لاستمرار البعض في معارضة السلام