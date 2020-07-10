حزب البعث يؤكد دعمه لقرارات ﺣﻤﺪوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻛﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺩﻋﻤﻪ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ.ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻋﻔﺎء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦﻣﻬﺎﻣﻪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺗﺠﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﻴﺘﻢﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻭﺟﺪ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺗﺒﻨﻰ ﺭﻭﺷﺘﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺭﺃﻱ ﻧﺎﺻﺢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺩﺍﻋﺔ ﺇﻥ ﻗﻮﻯﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺿﻌﻔﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ .
ﻭﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺩ.ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻳﺤﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺃﻭﺿــﺢ: ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻟﻬﺎﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً.
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