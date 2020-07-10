الكاردينال يجدد رفضه الترشح لرئاسة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جدد رئيس نادي الهلال وحسب صحيفة قوون رفضه مجددا الترشح لرئاسة نادي الهلال والابتعاد بصورة نهائية عن مجتمع الرياضة والتفرغ لاعماله الخاصة ويجدر ذكره ان رئيس نادي الهلال كان قد اطلق تصريحات نارية بقناة النادي اكد فيها زهده عن العمل بالهلال مهما تم الضغط عليه.

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