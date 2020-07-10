من هي د. هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة ؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كلف رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك , الدكتورة هبة محمد علي لتولي منصب وزير المالية خلفا للدكتور ابراهيم البدوي عقب قبول استقالته امس الخميس ضمن تعديلات وزارية واسعة .

وكانت قد عادت هبة محمد علي في اواخر العام الماضي حيث تولت منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص بوزارة المالية وقبلها شغلت منصب مشابهه في البنك الدولي وكان لها دور بارز في مؤتمر شركاء السودان و تتولى مسؤولية مقرر المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان المؤجل بفعل كورونا .

تخرجت وزيرة المالية المكلفة من جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف نالت دراستها العليا في ولاية ميتشجان الامريكية ثم هارفاد بدات عملها في البنك المركزي السوداني ثم عملت في الامم المتحدة متنقلة مابين اليمن والمانيا ثم مكتب المعونة الامريكية بالقاهرة ثم عملت في البنك الدولي مابين واشنطن والكويت ثم شركة ارامكو في السعودية .

سيرة ذاتية في سطور

‏عملت ببنك السودان المركزي

‏الامم المتحدة متنقلة بين اليمن وألمانيا

‏مكتب المعونة الامريكي بالقاهرة

‏البنك الدولي بين الكويت – واشنطن

‏شركة أرامكو السعودية

‏مقررة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي

‏الأمين العام لهيئة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص

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