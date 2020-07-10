الحسناء لوشي تجيب على سؤال ساخن (الشنطة بتاعتك فيها شو؟)…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت حسناء الإعلام السودانية آلاء المبارك لأول مرة عن بعض الأسرار المتعلقة بحقيبة اليد التي تحملها معها على الدوام. وقالت لوشي في فيديو نشرته على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ورصده محرر كوش نيوز (شنطتي في زمن الكورونا) ووجهت سؤلاً للفتيات (أنتي شنطتك كيف؟). المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني قالت في بداية حديثها الذي رصده محرر كوش نيوز: وصلتني أسئلة كثيرة تقول “الشنطة” بتاعتك الصغيرة بتشيل ليك شنو؟. لوشي ردت قائلة بعد أن عرضت حقيبتها للمستفسرين: بحمل في حقيبتي دائماً الأولويات الممكن تكون موجودة داخل حقيبة أي بنت, لكن الإضافة الوحيدة أني أحمل معي شريط من فيتامين “الزنك”. https://web.facebook.com/watch/?v=638415636773117 وقالت: في الفترة الأخيرة كنت أحرص على حمل فيتامين الزنك كمناعة من الإصابة بفايروس كورونا المستجد, وتابعت الزنك له فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد. وعددت الحسناء من فوائد فيتامين الزنك الذي يحمل فوائد كثيرة علمت بها بعد القراءة عنه حسبما ذكرت في مقطع الفيديو الذي وجد تجاوباً منقطع النظير. ونصحت نجمة قناة سودانية 24 الرجال والنساء بحمل الفيتامين, لكنها خصصت الفتيات وتحدثت عن فوائده العظيمة للشعر بالنسبة للفتيات.