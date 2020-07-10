ابن زايد استشاط غضباً وعرقل اتفاق الصلح بين السعودية وقطر في لحظته الأخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن الإمارات عرقلت اتفاقاً بوساطة أمريكية بين السعودية وقطر قبل لحظات من اتمامه، والذي كان سيؤدي إلى إنهاء حصار قطر الذي فُرض منذ عدة سنوات.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الاتفاق الخليجي الذي أجهضته الإمارات كان سيسمح للخطوط الجوية القطرية باجتياز المجال الجوي السعودي والإماراتي، وهو هدف مهم في حملة الضغط القصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لحرمانها من ١٣٣ مليون دولار سنويا مقابل استخدام الدوحة للمجال الجوي الايراني.

وأضافت الشبكة: “الإمارات طلبت من السعودية وقف دعم الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لحل الأزمة الخليجية مع قطر وقد حرم هذا التأخير الذي تسببت به أبو ظبي مؤقتًا إدارة ترامب من فوز حاسم والصعب في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط والذي كان من شأنه أن يعزز النفوذ الأمريكي.

وفي وقت سابق، استفزت التقارير الإعلامية الدولية التي أكدت تعرض كلاً من السعودية والإمارات للتهديد المباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حصار قطر، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ليخرج بتصريح غاضب يعبر عن المأزق الذي يعيشه “عيال زايد”.