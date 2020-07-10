الإتحاد يصفر العداد ويعيد تجربة (النخبة) و(التحدي).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر إتحاد كرة القدم السوداني بعد إجتماع ضباطه اليوم مع لجنة المسابقات تغيير لائحة مسابقة الدوري الممتاز واستكمالها بنظام المجموعتين .. حيث تحمل الأولى اسم (النخبة) وتضم الأندية التي تحتل المراكز التسعة الأولى في الترتيب الحالي (قبل التوقف) .. فيما تحمل المجموعة الثانية إسم (التحدي) وتضم الأندية من الترتيب العاشر حتى السابع عشر .. وبحسب مصادر الصيحة، فإن الإجتماع خلص إلى إقامة المجموعتين في ولايتين مختلفتين حيث أمن على إقامة مجموعة النخبة بالخرطوم بينما لم تتحدد الولاية الثانية ويرجح أن تكون النيل الأبيض وبعد تجربتها الناجحة في الموسم الماضي .. وسيعتمد الاتحاد على نقاط الأندية قبل التوقف لتقسيمها على المجموعتين فيما تبدأ كل الأندية مباريات النخبة والتحدي من الصفر وتلعب بنظام الدوري من دورة واحدة على غرار تجربة الموسم الماضي.

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