شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حثت محققة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول الأعضاء على الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات حقوقيات، قبل قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها الرياض في نوفمبر المقبل.
دعوة أممية للسعودية للإفراج عن ناشطات معتقلاتمستشار أردوغان: السعودية ليست قادرة على محاكمة قتلة خاشقجي والعالم ينتظر من تركيا تحركا بهذا الشأن
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، في كلمة أمام المجلس في جنيف، اليوم الخميس، إنه ينبغي للسعودية الإفراج عن “سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حاليا لمطالبتهم بالحق في القيادة”.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة أممية عاجلة للسعودية للإفراج عن ناشطات معتقلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.