دعوة أممية عاجلة للسعودية للإفراج عن ناشطات معتقلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حثت محققة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول الأعضاء على الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات حقوقيات، قبل قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها الرياض في نوفمبر المقبل.

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وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، في كلمة أمام المجلس في جنيف، اليوم الخميس، إنه ينبغي للسعودية الإفراج عن “سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حاليا لمطالبتهم بالحق في القيادة”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.

رويترز