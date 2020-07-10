عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺆﻳﺪ ﻗﺮارات ﺣﻤﺪوك واﻟﺜﻮرﻳﺔ ﺗﻨﻔﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮزارﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺸﺮع ﻓﻲ إﺟﺮاءاتﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻋﺠﺰﻫﺎ وﻓﺸﻠﻬﺎ

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺠﺪد رﻓﻀﻪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ دارﻓﻮر: اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدةﺳﺘﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﺿﻌﺎف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

أخبار اليوم

حمدوك يقبل استقالة ستة وزراء ويقيل وزير الصحة

حمدوك:التعديل الوزاري جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي

حمدوك: إحلال السلام بالبلاد هدف استراتيجي لحكومة الفترة الانتقالية

تحذيرات من استمرار ظاهرة الاعتصامات الولائية والمهنية

الدعم السريع يلقي القبض على مهرب بشر ضحاياه سودانيين وأجانب

استكمال الدوري السوداني بنظام المجموعتين

فتح مطار الخرطوم جزئيا امام الحركة الجوية من ثلاث دول

الوطن

استقالة وزراء المالية والخارجية والزراعة والنقل والطاقة والثروة الحيوانية

حمدوك يعفي وزير الصحة ويؤكد ان التغيير جاء بعد تقييم دقيق

اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية ومنح بعض الاقاليم حكماً ذاتياً

التربية تكشف عن التقويم الدراسي الجديد

الدعم السريع يلقي القبض على مهرب بشر ضحاياه سودانيين وأجانب

اكرم التوم يرفض الاقالة والتسليم

السوداني

حمدوك يقبل استقالة 6 وزراء ويُعفي وزير الصحة

وزير المالية السوداني يغرّد مودعاً عقب قبول استقالته

وزير الطاقة عقب قبول استقالته «نظفنا الطريق قدر المستطاع وعملنا المستحيل حسب المتاح»

«أكرم» يرفض تنفيذ قرار اعفائه وتسليم عهدته

إعادة فتح مطار الخرطوم جزئيا

تسجيل (74) إصابة جديدة و(5) وفيات بـ”كورونا”

في ذمة الله الصحفي السوداني «زاهر الكندري»

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السوداني الدولية:

حمدوك يجري تعديلاً وزارياً

الخرطوم تؤكد عودة الحياة الى طبيعتها

اليوم التالي

إقالة أكرم التوم واستقالة ستة وزراء بينهم وزراء الخارجية والمالية وتكليف الوكلاء بتسيير الأعمال

مناوي نائباً ثانياً للبرهان ومريم الصادق وزيراً للصحة

سلطة الطيران المدني: قرار بإعادة فتح مطار الخرطوم الدولي جزئيا للرحلات الجوية الدولية من وإلى تركيا والإمارات مصر

آخر لحظة

حمدوك يكشف خفايا التعديل الوزاري

حمدوك يعفي أكرم ويقبل استقالة (6) وزراء أبرزهم البدوي

المالية تشرع في اجراءات مرتب يوليو و منحة العيد

جراهام يشيد بجهود حزب بناء السودان

صوت الأمة

حمدوك: التعديل الوزاري لتطوير الأداء وتنفيذ مهام الانتقال

وزير العدل: المنظومة الحقوقية تعرضت لتخريب لم يسبق له مثيل

البدوي يغادر المالية و يشكر الشعب السوداني

إعفاء أكرم التوم و (6) وزراء يغادرون حكومة حمدوك بالاستقالة