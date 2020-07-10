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البنك المركزي يعلن عن مواعيد العمل بالجهاز المصرفي

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شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزى تعديل مواقيت العمل بالجهاز المصرفى اعتبارا من بعد غد الأحد على أن تبدأ ساعات العمل اليومى للعاملين عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وللتعامل مع الجمهورمن الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

واوضح البنك فى منشورأصدره اليوم أن هذا القرار قد جاء وفقا لقرارمجلس الوزراء الذى أصدره بتاريخ 7-7-2020 والخاص بميقات وضوابط العمل فى ظل الطوارىء الصجية الراهنة والعودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارىء الصحية بالبلاد.

ووجه النك مديرى عموم المصارف وشركات الصرافة وشركات التحاويل المالية ومؤسسات التمويل الاصغر باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتسيير دولاب العمل بكافة فروع المصرف او الشركة او المؤسسة بالسودان بنسبة 30-50 من عدد العاملين مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة والخاصة بجائحة .

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