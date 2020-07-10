شيبوب ينتقل للدوري الاثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن لاعب سيمبا التنزاني شرف الدين شيبوب تلقي عرضا من نادي سانت جورج الاثيوبي للعب له خلال الموسم المقبل وذلك عبر وكيل لاعبين معروف وتفيد متابعاتنا الدقيقة أن اللاعب سيرد خلال الساعات المقبلة على عرض سانت جورج.

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