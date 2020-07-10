غرفة المصدرين : تعلن تجهيز مايفوق الأربعة طن ذهب للصادر

الخليج 365 : اعلنت الغرفة القومية للمصدرين تجهيز مايفوق الاربعه طن ذهب للصادر وتوقعت زيادة الكميات خلال الأيام القادمة.

وكشف الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس تزايد الإقبال من شركات صادر الذهب، مرجعا ذلك للسياسات الجديدة والتي وصفها بالمرنه لصادر الذهب اضافة لتفعيل نظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة .

وتوقع الهلالي مزيد من صادرات الذهب في الاسبوع المقبل وقال (سيكون له الاثر الكبير في انخفاض اسعار الصرف بعد وصول حصائل صادر الذهب بالاضافة للصادرات الاخري وتحويلات المغتربين وانعكاس ذلك ايجابا علي اسعار السلع وتسهيل معاش الناس). المادة السابقة حمد بن جاسم يكشف تفاصيل صفقة هامة أجرتها قطر قبل 10 سنوات ووضعت هذا الشرط لإتمامها

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