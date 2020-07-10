شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بتصرف غريب قد يعرضه إلى المحاكمة وذلك أثناء إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعرضت “RT” مقطع فيديو يظهر بولسونارو يخلع كمامته أمام الصحفيين أثناء إعلانه إصابته بفيروس كورونا.
وفي بداية اللقاء، كان بولسونارو يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع الكمامة ليثبت أنه في حالة جيدة.
من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جايير بولسونارو، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي، مشيرة في بيانه أن الرئيس انتهك نظام العزل الذاتي و”تصرف بطريقة إجرامية”.
في سياق متصل، أعلن بولسونارو، المصاب بفيروس كورونا المستجد، أنه يشعر بتحسن، بعد تناوله الجرعة الثالثة من عقار هايدروكسي كلوروكين، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، أنه تناول جرعات منه.
كانت هذه تفاصيل خبر تصرف غريب للرئيس البرازيلي أمام الصحفيين أثناء إعلان إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.