تصرف غريب للرئيس البرازيلي أمام الصحفيين أثناء إعلان إصابته بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بتصرف غريب قد يعرضه إلى المحاكمة وذلك أثناء إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعرضت “RT” مقطع فيديو يظهر بولسونارو يخلع كمامته أمام الصحفيين أثناء إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

وفي بداية اللقاء، كان بولسونارو يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع الكمامة ليثبت أنه في حالة جيدة.

من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جايير بولسونارو، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي، مشيرة في بيانه أن الرئيس انتهك نظام العزل الذاتي و”تصرف بطريقة إجرامية”.

في سياق متصل، أعلن بولسونارو، المصاب بفيروس كورونا المستجد، أنه يشعر بتحسن، بعد تناوله الجرعة الثالثة من عقار هايدروكسي كلوروكين، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، أنه تناول جرعات منه.