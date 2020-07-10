جوزيب بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لإنهاء التوجّه السلبي إزاء تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإنهاء التوجّه السلبي القائم في الاتحاد إزاء تركيا.

وأضاف بوريل في كلمة له أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، أن تركيا تأثرت من الأحداث الجارية في سوريا وليبيا، مبيناً أنها من العناصر الفاعلة في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار إلى أنه “بالرغم من الخلافات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بعض القضايا، إلا أنه لا يمكن تجاهل مصالحنا المشتركة، فهي تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، وتتصرف بسخاء تجاههم”، بحسب الوكالة.

وشدد على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا لإيجاد حلول سياسية فيما يتعلق بملفي سوريا وليبيا.

وتابع: “تركيا شريك هام، وهي بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وحليفنا لدى الناتو، علينا إنهاء التوجه السلبي القائم تجاهها.”

تأتي تصريحات بوريل بعد أيام من زيارته لأنقرة وعقده مباحثات مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار.