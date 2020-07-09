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الخميس 9 يوليه 2020
أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ”اخبار الخليج 365”، أنه تم الاتفاق في مفاوضات جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، على أن يتولى مني اركو مناوي رئيس الحركة، منصب النائب الثاني للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، بجانب النائب الأول الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي.
وكشفت المصادر عن ترشيح حزب الأمة القومي للقيادي بالحزب ونائب الرئيس الدكتورة مريم الصادق المهدي لتولي حقيبة وزارة الصحة، خلفا لأكرم التوم الذي غادر المنصب في التشكيل الوزاري الجديد الذي سوف يعلن في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتقدم وزراء الحكومة الانتقالية فى السودان باستقالات جماعية ظهر اليوم، استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
وغادر الوزراء قاعة اجتماعات مجلس الوزراء وانصرفوا إلى منازلهم، ولم تعرف حتي الآن أسباب مطالبة الدكتور حمدوك للوزراء بالاستقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | مصادر لـ"اخبار الخليج 365": الاتفاق على تعيين رئيس الحركات المسلحة نائبا ثانيا للبرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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