الغرفة التجارية بشرق دارفور تؤكد إنسياب السلع الضرورية بصورة منتظمة

الخليج 365 :
أكد رئيس اللجنة التسيرية للغرف التجارية بولاية شرق دارفور الأستاذ حامد محمد علي أن إنسياب السلع الإستهلاكية الضرورية تشهد إستقرارا كبيرا مقارنة بالفترة الماضية التي شهدة ندرة في بعض السلع و هي الرئيسية ابرزها السكر مع أرتفاع الاسعار في بعضها ؛ و قال حامد في تصريح ل(السوداني الدولية) أنهم قاموا بالتنسيق مع آلية توزيع الوقود و اتحاد اصحاب العمل و اللجنة الإقتصادية بتوفير الجازولين للشاحنات التي لم تكن لديها الوقود الكافي لتكملة مشواري الذهاب و الإياب و أضاف أن هذه الخطوة ساهمت كثيرا في توفير السلع في الآونة الأخيرة ؛ لافتا الى أنهم لجنة تسيرية و لابد من بذل الجهود للمحافظة على الوضعية المثلى خاصة في ظل حكومة الثورة ؛ كما اوضح حماد أن الاسعار مقارنة باسعار العاصمة لمعظم السلع هي فوارق الترحيل فقط و أن الأزمات التي شهدتها بعض الولايات للدقيق المدعوم و الوقود التي كادت ان تنعدم فيها في بعض الاحيان لم تمر مثل هذه الأزمات بشرق دارفور بفضل الإنسجام التام لعمل الغرفة التجارية و آليات توزيع الوقود و الدقيق و اللجنة الإقتصادية و إتحاد أصحاب العمل. و الجدير بالذكر أن شرق دارفور شهدة في الفترة الماضية إنعدام بعض السلع الرئيسية مع إرتفاع أسعار بعض السلع بصورة مبالغة وصفها البعض بالجشع من قبل التجار .
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